ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЕдиная лига ВТБ

Серб Томович возглавил баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань"

Ранее должность главного тренера команды покинул Антон Юдин
Редакция сайта ТАСС
11:12

ТАСС, 7 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" назначил серба Томислава Томовича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. Специалист уже прибыл в Краснодар и посетил молодежный тренировочный центр. Ранее должность главного тренера команды покинул Антон Юдин.

Томовичу 42 года, он начал тренерскую карьеру в 2010 году, работал ассистентом в сербских клубах "Мега" и "Црвена Звезда", а также в китайских командах "Шаньдунь Хай-Спид Кирин" и "Сычуань Блю Уэйлс". 