Серб Томович возглавил баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань"

Ранее должность главного тренера команды покинул Антон Юдин

ТАСС, 7 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" назначил серба Томислава Томовича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. Специалист уже прибыл в Краснодар и посетил молодежный тренировочный центр. Ранее должность главного тренера команды покинул Антон Юдин.

Томовичу 42 года, он начал тренерскую карьеру в 2010 году, работал ассистентом в сербских клубах "Мега" и "Црвена Звезда", а также в китайских командах "Шаньдунь Хай-Спид Кирин" и "Сычуань Блю Уэйлс".