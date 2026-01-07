ВФЛА будет поощрять первых тренеров атлетов, добившихся высоких результатов

По мнению Бориса Ярышевского, работа первого тренера является очень важной, так как именно он находит перспективного спортсмена и наставляет на правильный путь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет выплачивать денежные вознаграждения первым тренерам легкоатлетов, сумевших добиться высоких результатов. Об этом заявил журналистам исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"Мы ввели мотивацию для тренеров, причем не только для личных, которые будут получать до 50% призовых от того, что получат за рекордные достижения их спортсмены, - рассказал Ярышевский. - Это будут дополнительные выплаты со стороны федерации. Мы также намерены поощрять первых тренеров спортсменов. Я думаю, что мы стали одной из первых в России спортивных федераций, кто ввел выплаты первым тренерам".

"На наш взгляд, это очень важно, потому что именно первый тренер находит перспективного спортсмена, наставляет его на правильный путь, определяет для него правильную подготовку и приучает к дисциплине. Потом спортсмен уходит в олимпийский резерв, происходит расставание. Но первый тренер уже внес свой вклад в будущий высокий результат своего воспитанника, и эта работа должна быть вознаграждена", - добавил Ярышевский.

7 января в Екатеринбурге прошли "Рождественские старты", которые открыли легкоатлетический 2026 год.

"Рождественские старты" прошли в Екатеринбурге в 35-й раз, это турнир является большим событием для российской легкой атлетики, сюда приезжают лучшие спортсмены страны. На соревнованиях присутствовало большое количество зрителей, которые очень активно поддерживали участников турнира, что очень приятно. Летом в этом городе пройдет чемпионат России по легкой атлетике", - заключил Ярышевский.

Летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.