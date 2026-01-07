В клубе "Норильский никель" отметили, что Фелипе был позитивным человеком

Бразилец скончался 6 января в возрасте 32 лет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Бразильский игрок футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе был настоящим профессионалом и позитивным человеком. Такое мнение ТАСС высказал начальник команды Олег Андреев.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось. В тот же день он скончался на 33-м году жизни.

"Ужасная трагедия, мы еще, честно говоря, не осознали. Фелипе был прекрасным человеком и игроком, позитивным, замечательным. Он был суперзвездой, но не капризным, как многие думают о суперзвездах. Профессионал высшей пробы. Следил за своим здоровьем всегда, все по часам, все четко было у него. И вот так случилось, ужасно", - сказал Андреев.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.