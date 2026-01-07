Победитель "Дакара" 2025 года сошел с дистанции

Выступавший в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи сошел на 234-м километре четвертого этапа

ТАСС, 7 января. Победитель ралли-марафона "Дакар" в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии досрочно сошел с дистанции. Его экипаж завершил ралли на 234-м километре четвертого этапа.

Аль-Раджи и его штурман немец Тимо Готтшальк приняли подобное решение из-за технических проблем.

Ралли-марафон "Дакар" проходит в 48-й раз. Саудовская Аравия принимает его в седьмой раз. До этого гонка с 2009 года проходила в Южной Америке. С 1979 года ралли-марафон финишировал или начинался в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). Экипажи российской команды "Камаз-мастер" не принимают участия в ралли из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.