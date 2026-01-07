Прыгун в высоту Веткин установил рекорд, обмотав изношенную шиповку изолентой

Он установил личный рекорд на турнире в Екатеринбурге

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Прыгун в высоту Степан Веткин победил на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге с личным рекордом после того, как вышел в сектор в шиповках, одна из которых из-за изношенности была обмотана изолентой. Об этом Веткин рассказал ТАСС.

19-летний Веткин на турнире в Екатеринбурге победил с прыжком на 2,28 м, преодолев высоту с первой попытки. Левая, толчковая нога прыгуна была обута в шиповку, замотанную изолентой.

"Найковские шиповки имеют свойство немножечко изнашиваться, у них там есть специальный карабинчик, и он как-то со временем деформируется, - рассказал Веткин. - Обувь уже не так хорошо держит стопу, поэтому приходится заматывать изолентой. После этого стопа в шиповке не гуляет, можно уверенно ставить ногу на отталкивание, и толкает лучше".

"Я считаю, что для начала года отличный результат, обновил личный рекорд, очень доволен", - заключил спортсмен, трижды безуспешно пытавшийся в ранге победителя преодолеть планку на высоте 2,30 м.