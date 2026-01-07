Максимов отметил, что тренер по гандболу Евтушенко в работе был педантом

Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко был педантичен в работе, он имел хорошие организаторские способности. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1976 года в Монреале Владимир Максимов.

О смерти Евтушенко на 92-м году жизни сообщила в среду пресс-служба Федерации гандбола России.

"Как тренер Анатолий Николаевич был хорошим организатором, потому что в советское время и сейчас тренер мало того, что организует тренировочный процесс, пытается построить площадки, залы, найти финансовых спонсоров для команды, чтобы она получила комфортное усиление, - сказал Максимов. - У Анатолия Николаевича была эта организаторская жилка, он ее полностью использовал, команда студентов стала чемпионом Советского Союза, что очень престижно. В тренерской работе он был педантом, он придумывал различные комбинации".

"Иногда казалось, что они нереальны, но его педантизм [помогал], когда еще я играл, мы старались это выполнить, чтобы достигнуть результата, который он хотел в тренировке. Уже потом в национальной команде он поставил задачу перед игроками, они поработали, условно, три-четыре передачи, перемещение игроков, потом забивают там, где надо. Когда тренер требовал, оно получалось", - добавил Максимов.

Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее Евтушенко возглавил студенческую сборную СССР, а затем и взрослую национальную команду, с которой завоевал золото Олимпиад в 1976 и 1988 годах, становился серебряным олимпийским призером (1980), побеждал на чемпионате мира (1982) и дважды завоевывал серебряные медали турнира (1978, 1990).

Позднее Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, которую привел к золотым наградам чемпионата Азии. Работал в немецком клубе "Мильберстхофен", став серебряным призером чемпионата страны. Также возглавлял женскую сборную Австрии и австрийский клуб "Хипо".