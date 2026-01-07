Сенников назвал плюсы в матчах сборной России 2025 года

Сборная России по футболу в 2025 году провела 10 товарищеских матчей

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Сенников © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу в 2025 году провела товарищеские матчи против сильных соперников на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок национальной команды Дмитрий Сенников.

"Все матчи сборной России были хорошими. Они запоминались и по своему антуражу, много зрителей, такие праздники, которые Российский футбольный союз устраивал, - сказал Сенников. - Хорошая была беспроигрышная серия, но она закончилась, к сожалению, в конце года. Были хорошие игры с сильными соперниками. Все хорошо было проведено, на высшем уровне. Много игроков было заиграно, попробовали разные составы".

"Интересно было следить, новички из "Балтики" стали попадать [в команду]. Игроки прогрессируют, стараются попасть в сборную, это в целом такой критерий, что ты чего-то добился. Надежда на допуск всегда есть, нельзя опускать руки. Нужно добиваться результатов, ждать, пока все разрешится", - добавил Сенников.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.