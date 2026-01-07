В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Алекса Фелипе

Игрок "Норильского никеля" умер на 33-м году жизни после матча Кубка России

ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью бразильского игрока футзального клуба "Норильский никель" Алекса Фелипе. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой организации.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось. В тот же день он скончался на 33-м году жизни.

"Мы глубоко опечалены внезапной кончиной Алекса Фелипе. В это трудное время мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде", - говорится в заявлении.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.