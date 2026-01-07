Московское "Динамо" впервые в сезоне победило "Сочи" в КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей

Хоккеисты "Динамо" © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило "Сочи" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Магомед Шараканов (7-я минута), Максим Комтуа (39) и Антон Слепышев (45). Форвард "Динамо" Артем Швец-Роговой провел 400-й матч в КХЛ, за это время он набрал 120 очков (49 шайб + 71 передача).

Ранее в текущем сезоне "Сочи" победил "Динамо" дома (2:0) и в гостях (3:2, после серии буллитов).

"Динамо" прервало серию из трех поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 43 матчах. "Сочи" идет на предпоследней, 10-й строчке, имея в активе 32 очка после 40 встреч.

В следующем матче подопечные Вячеслава Козлова 12 января дома примут нижегородское "Торпедо". "Сочи" 9 января на своем льду встретится с тольяттинской "Ладой".