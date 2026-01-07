Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Гонконге

Россиянин в трех сетах победила китайца У Ибина

Андрей Рублев © Julian Finney/ Getty Images

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл китайца У Ибина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертьфинале россиянин встретится с восьмым сеяным турнира португальцем Нуну Боржешом.

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 января. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывал Рублев (2024), в парном - Андрей Ольховский (1996).