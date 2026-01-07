Вице-президент РФС Соловьев назвал самое запоминающееся событие года

Он отметил игру вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Вице-президент российского футбольного союза Денис Соловьев © Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игра вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

"Я как-то так не рассматривал по самым запоминающимся событиям года. Наверное, вот то, что сделал Матвей Сафонов недавно. Отбил четыре пенальти, это точно войдет в историю, запоминающееся событие", - сказал Соловьев.

В декабре Сафонов принес победу ПСЖ в финале Межконтинентального кубка над бразильским "Фламенго", в серии пенальти он отбил четыре из пяти 11-метровых.