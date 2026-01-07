В Федерации регби Москвы прокомментировали отравление детской команды в Сочи

В сообщении отмечается, что здоровью спортсменов ничего не угрожает

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Здоровью спортсменов, которые отравились в Сочи, ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации регби Москвы.

"Ситуация находится на полном контроле Федерации регби Москвы. Наш официальный представитель, исполнительный директор Дмитрий Половых, находится на месте и лично контролирует происходящее. Здоровью московских регбистов ничего не угрожает, состояние детей стабильное, они находятся под наблюдением врачей и сопровождающих. Мы находимся в постоянном контакте с организаторами, медицинскими службами и контролирующими органами", - говорится в заявлении.

"По имеющейся на данный момент информации ни одного ребенка по линии скорой помощи в больницу не забирали, в течение всей ночи в гостинице дежурили медицинские работники, все необходимые меры были приняты оперативно", - добавили в Федерации регби Москвы.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в возрасте 10-12 лет, приехавших для участия в соревнованиях по регби. Уточняется, что медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.