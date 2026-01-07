212 функционеров предстанут перед дисциплинарным советом TFF за ставки

В их числе 108 тренеров и 104 менеджера клубов

СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Федерация футбола Турции (TFF) выявила 212 функционеров профессиональных клубов, которые на протяжении последних пяти лет делали незаконные ставки на матчи. Они предстанут перед дисциплинарным советом федерации, сообщил телеканал TRT Haber.

В их числе 108 тренеров и 104 менеджера клубов, отмечает телеканал, публикуя список функционеров.

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах.

Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов.

Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).