Российские гандболисты выиграли Кубок дружбы

По ходу турнира команда переиграла соперников из Белоруссии, одолела вторую команду России и сборную Китая

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России стала победителем Кубка дружбы по гандболу. Соревнование проходило в Москве.

В заключительный день турнира сборная России переиграла соперников из Белоруссии со счетом 31:28. До этого она одолела вторую команду России (41:26) и сборную Китая (40:20).

Бронзовым призером Кубка дружбы стала вторая российская команда. В матче за третье место она одержала победу над сборной Китая (32:29).

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах Международной федерации гандбола и Европейской гандбольной федерации с 2022 года из-за ситуации на Украине.