В федерации водных видов спорта рассказали о планах ватерполистов на 2026 год

Ранее Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 января /ТАСС/. Сборные России по водному поло планируют сыграть на Кубке мира, а также на первенствах Европы и мира в 2026 году. Об этом ТАСС рассказала руководитель дирекции по водному поло Федерации водных видов спорта России Светлана Древаль.

4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года.

"В связи с допуском наших команд для участия в международных соревнованиях в 2026 году у нас запланировано участие в Кубке мира (мужчины и женщины). Соревнования проводятся в двух дивизионах: дивизион 1, где играют команды, занявшие 1-8 места на чемпионате мира - 2025 в Сингапуре, и дивизион 2, где сыграют все остальные команды, подавшие заявку на участие в турнире. Из первого дивизиона шесть лучших команд отбираются в финал Кубка мира, который пройдет в июле в Австралии. Нас допустили до участия в дивизионе 2, где команды, занявшие первое и второе места, отбираются в финал Кубка мира, который состоится в июле 2026 года в Сиднее", - сказала Древаль.

"У мужской команды не было возможности проверить свои силы с иностранными командами. В декабре мужская команда начала подготовку к Кубку мира, которая продолжится сразу после Нового года. В плане подготовки запланированы игровые сборы с лучшими европейскими командами. Также в 2026 году состоятся первенство Европы среди юниоров и юниорок до 21 года, и два первенства мира среди юношей и девушек до 19 и до 17 лет", - добавила собеседница агентства.