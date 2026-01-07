МОК запретил использование российского флага на трибунах во время Олимпиады

Как сообщили радиостанции Sveriges Radio в пресс-службе МОК, правило было введено после того, как во время "Тур де Ски" был замечен российский флаг среди болельщиков

Здание МОК © Robert Hradil/ Getty Images

ТАСС, 7 января. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить использование российского флага на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщили шведской радиостанции Sveriges Radio в пресс-службе МОК.

4 января российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте - в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски". Во время церемония награждения несколько болельщиков размахивали российскими флагами.

"Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены во время Олимпийских игр. Это правило было введено после того, как во время "Тур де Ски" был замечен российский флаг среди болельщиков", - говорится в материале.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.