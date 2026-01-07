СКА обыграл "Ладу" в матче КХЛ благодаря 4 очкам Голдобина

Встреча завершилась со счетом 5:4 после овертайма

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты СКА © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:4 после овертайма одержал победу над тольяттинской "Ладой" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 052 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (16-я и 27-я минуты), Николай Голдобин (40, 62) и Егор Савиков (56). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (8), Томаш Юрчо (50), Андрей Чивилев (57) и Иван Савчик (58). Голдобин, также записавший на свой счет два результативных паса, достиг отметки в 300 очков (128+172) в КХЛ.

"Лада" потерпела седьмое поражение подряд. Тольяттинская команда в последний раз побеждала 19 декабря, переиграв в гостевой встрече китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:2).

СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 матчах. "Лада" располагается на последней, 11-й позиции с 27 очками после 43 игр. В следующем матче СКА сыграет в гостях против лидера регулярного чемпионата магнитогорского "Металлурга" 10 января. "Лада" днем ранее встретится на выезде с "Сочи".