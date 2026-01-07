Тренер Москвина рассказала, что на льду не ощущает своего возраста

В шоу Ильи Авербуха "Буратино" 84-летняя Тамара Москвина сыграла роль черепахи Тортиллы

Редакция сайта ТАСС

Тамара Москвина © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. 84-летняя тренер по фигурному катанию Тамара Москвина не чувствовала своего возраста, когда вышла на лед в роли черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха "Буратино". Об этом она рассказала зрителям по окончании представления.

"Когда мне предложили эту роль, я думала, может, мне отказаться, - рассказала Москвина. - А потом решила - да попробую, чем черт не шутит. Ведь мне то все равно, я молодая, мне всего 84. И я попробовала, и у меня получилось".

"Вот и вы пробуйте все, не бойтесь ничего, стремитесь ко всему новому, учите своих детей, соседей, коллег по работе, сами пробуйте все, и все вам подчинится", - обратилась Москвина к зрителям.