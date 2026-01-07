Игрок в настольный теннис Михайлова не думает о завершении карьеры

39-летняя спортсменка выступает за французский клуб "Сен-Кентен"

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по настольному теннису Полина Михайлова получает удовольствие от соревнований и пока не думает о завершении карьеры. Об этом Михайлова рассказала ТАСС.

"Пока не думаю о завершении карьеры. Не знаю, сколько я буду играть. Пока я получаю удовольствие, и у меня неплохие результаты. Когда пойму, что мне тяжело, тогда и завершу. Сейчас в топ-30 мирового рейтинга есть игроки постарше", - сказала Михайлова.

Михайловой 39 лет, она выступает за французский клуб "Сен-Кентен", в составе которого в 2024 году стала победительницей Кубка страны. В том же году она была капитаном сборной России, победившей на Играх БРИКС.