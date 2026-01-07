"Зенит" согласился продать футболиста Жерсона в "Крузейро" за €30 млн

По информации журналиста Дана Абреу, ранее бразильский клуб предлагал €27 млн, но получил отказ

Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Руководство петербургского "Зенита" готово продать футболиста Жерсона в бразильский "Крузейро", если за него заплатят €30 млн. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Дан Абреу.

По информации источника, "Зенит" отклонил предложение "Крузейро" в размере €27 млн, выставив новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что бразильский клуб согласится с ними и завершит трансфер полузащитника.

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что "Крузейро" достиг соглашения по условиям личного контракта с Жерсоном.

Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" летом 2025 года из бразильского "Фламенго". Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за "Зенит" 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.