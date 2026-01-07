Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак

Ранее бывший футболист и тренер сборной Англии был госпитализирован из-за симптомов в брюшной полости

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Врачи диагностировали рак у двукратного обладателя "Золотого мяча" и бывшего футболиста и главного тренера сборной Англии Кевина Кигана. Об этом сообщила пресс-служба английского "Ливерпуля", за который он выступал в качестве игрока.

"Кевин недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования из-за сохраняющихся симптомов в области брюшной полости. В результате обследований у него диагностирован рак, и он пройдет лечение. Кевин благодарен медицинской команде за оказанную помощь и постоянный уход. В настоящее время семья просит соблюдать конфиденциальность и не будет давать никаких дальнейших комментариев", - говорится в заявлении.

Кигану 74 года. В качестве игрока он выступал за ряд английские "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Саутгемтон", немецкий "Гамбург", австралийский "Блэктаун Сити". В составе "Ливерпуля" Киган стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с "Гамбургом" он выиграл чемпионат и Кубок Германии. В 1978 и 1979 годах Киган выиграл "Золотой мяч".

После завершения профессиональной карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял "Ньюкасл", английские "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед", а также сборную Англии.