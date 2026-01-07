Актер сериала "Игра престолов" примет участие в "Олимпиаде на стероидах"

Исландец Хафтор Бьернссон намерен превзойти собственный мировой рекорд в становой тяге

Редакция сайта ТАСС

Хафтор Бьернссон © Quinn Rooney/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Победитель и многократный призер соревнований "Самый сильный человек планеты", исландский тяжелоатлет и актер Хафтор Бьернссон, известный по сериалу "Игра престолов", согласился на участие в "Олимпиаде на стероидах" (Enhanced Games). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге (510 кг), который установил в сентябре 2025 года.

Бьернссону 37 лет. В 2018 году он стал победителем соревнований "Самый сильный человек планеты". Трижды (2014, 2016, 2017) становился серебряным призером, четыре раза - бронзовым (2012, 2013, 2015, 2019).

Проект "Олимпиады на стероидах" реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Соревнования состоятся 23-25 мая 2026 года в США.