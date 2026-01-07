Футболисты "Челси" проиграли в первом матче под руководством Росеньора

Команда проиграла в гостях "Фулхэму" со счетом 1:2

Редакция сайта ТАСС

© Justin Setterfield/ Getty Images

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. "Челси" со счетом 1:2 уступил "Фулхэму" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (55-я минута) и Гарри Уилсон (81). У проигравших отличился Лиам Делап (71). С 22-й минуты "Челси" играл вдесятером из-за удаления защитника Марка Кукурельи.

"Челси" провел первый матч под руководством Лиама Росеньора. Англичанин стал главным тренером 6 января, заключив контракт до 2032 года. Он сменил на этой должности итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси", который не побеждает на протяжении пяти матчей, занимает 7-е место с 31 очком. "Фулхэм" располагается на 8-й позиции, набрав также 31 очко. В следующем туре "Челси" примет "Брентфорд" 17 января, "Фулхэм" в этот же день сыграет в гостях против "Лидса".