"Манчестер Юнайтед" не смог выиграть первый матч после отставки Аморима

Команда в гостях со счетом 2:2 сыграла вничью с "Бернли" в АПЛ

© Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Бернли" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

У "Манчестер Юнайтед" дубль оформил Беньямин Шешко (50-я и 60-я минуты). В составе "Бернли" отличился Джейдон Энтони (66). На 13-й минуте защитник "Манчестер Юнайтед" Эйден Хевен забил гол в свои ворота.

"Манчестер Юнайтед" провел первую встречу после увольнения португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера назначен шотландец Даррен Флетчер.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место с 32 очками, "Бернли" идет на 19-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити" 17 января, "Бернли" в этот день встретится на выезде с "Ливерпулем".