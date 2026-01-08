ФИФА хочет улучшить определение офсайда на матчах ЧМ-2026

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) усовершенствует систему определения положения "вне игры" на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит издание The Guardian.

Для определения офсайда ФИФА сконструирует 3D-копии всех футболистов, которые будут оснащены искусственным интеллектом. Эти копии позволят полуавтоматической системе определения офсайда более точно фиксировать финальное положение тел.

"Это значительный шаг вперед в полуавтоматизированной технологии определения офсайда, обеспечивающей качественные изображения, более быстрые решения и четкое понимание ситуации для всех", - сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.