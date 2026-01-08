Демин рассказал, как представлял в детстве решающие броски в матчах НБА

Россиянин набрал 10 очков в овертайме матча против "Орландо"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин с детства представлял себе ситуации, в которых он реализует победные броски на последних секундах матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Комментарий Демина приводит издание New York Post.

В домашней игре против "Орландо" Демин набрал 10 очков в овертайме, но это не спасло команду из Нью-Йорка от поражения (103:104). Демин сумел повторить рекорд НБА по реализованным трехочковым броскам в овертаймах среди новичков.

"Это был один из тех моментов, о которых я думал в старшей школе или в детстве на тренировках, - сказал Демин. - Я представлял себе, как забиваю победный бросок, пять трехочковых подряд или что-то еще. Это был один из тех моментов, которые я представлял себе еще ребенком. Поэтому это было действительно здорово. Но мы не выиграли, так что это не имеет особого значения".

В следующем матче "Бруклин" 10 января примет "Лос-Анджелес Клипперс".