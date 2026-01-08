Степанова и Букин пожелали болельщикам тех же сил, что они дарят фигуристам

Фигуристка отметила, что чувствует особенную поддержку болельщиков

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин желают всем болельщикам, чтобы в 2026 году в них верили так же, как они в фигуристов. Об этом они рассказали ТАСС.

"Хочу пожелать, чтобы над каждым человеком светило свое личное солнышко, которое будет освещать дорогу вперед. Это наша с Сашей маленькая мантра - идти за своим солнышком дальше. Но главное - желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. Чтобы поддерживали так же, как они поддерживают нас. И чтобы они никогда не сдавались - так же, как не сдаемся мы", - сказал Букин.

Степанова отметила, что чувствует особенную поддержку болельщиков: "То, что они делают для нас на трибунах, - это невероятно, и мы очень им за это благодарны. Нам правда важно и приятно чувствовать такую поддержку. То, как у нас болеют, какую энергию дарят - это что-то особенное. Мне кажется, они отдают очень много, потому что этот обмен энергией мы действительно чувствуем. Поэтому хочется пожелать им здоровья, хорошего отдыха в новогодние праздники, сил и любви".

Новогодние праздники фигуристы проводят вместе со своими семьями, родителями. "Больше приятных моментов, добрых дел и поводов для радости, чтобы каждый день люди становились чуточку счастливее, чем вчера", - подчеркнула Степанова.