Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Россиянка в трех сетах уступила Мэдисон Киз из США

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Elsa/ Getty Images

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер проиграла представительнице США Мэдисон Киз в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу американки. В четвертьфинале Киз, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Также в паре Шнайдер является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2025, Открытый чемпионат Франции - 2025).

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).