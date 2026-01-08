Баскетбольный клуб "Зенит" объявил о возвращении Ксавьера Муна

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27

Ксавьер Мун © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" подписал контракт с американским защитником Ксавьером Муном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.

Мун выступал за "Зенит" с 2024 года по август 2025 года, в предыдущем сезоне за клуб он провел 24 матча, набирая в среднем за игру 13,5 очка при 5 передачах и 4 подборах. Американский защитник также играл в системе клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс", всего он провел за команду 28 матчей.