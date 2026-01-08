Российские скелетонисты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россияне утратили возможность отобраться в число участников мужского олимпийского турнира по скелетону, который пройдет в феврале в Италии. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно критериям отбора в мужском олимпийском турнире по скелетону могут выступить спортсмены не более чем из 15 стран. Квоты участия в ОИ-2026 распределяются согласно рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсмены лучше всего проявили себя в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат возможность заявить на Олимпиаду трех мужчин-скелетонистов каждый, шесть последующих - по два, еще семь - по одному.

После того, как в среду в швейцарском Санкт-Морице прошел перенесенный из Германии этап Кубка мира по мужскому скелетону, спортсмены из 15 стран сумели набрать более 360 очков.

Обладающие нейтральным статусом российские скелетонисты Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков, пока не имеющие очков в мировом рейтинге, до 18 января планируют принять участие в трех этапах Кубка Европы (дважды - в австрийском Инсбруке и один этап - в германском Винтерберге). Победа на этапе Кубка Европы стоит 120 очков, и даже в случае успеха кого-то из россиян на всех трех стартах, тот сможет набрать только 360 очков, чего будет недостаточно для того, чтобы претендовать на олимпийскую квоту.

В женском скелетоне россиянки пока сохраняют теоретические возможности отобраться на Олимпиаду, однако, по мнению специалистов, вероятность того, что кому-то из спортсменок удастся набрать нужное количество очков на трех этапах Кубка Европы, практически нулевая. Нейтральный статус в настоящее время имеют Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева и Полина Тюрина.

Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие. Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.