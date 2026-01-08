ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортБиатлон

Биатлонист Латыпов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

Второе место занял Александр Корнев, третьим стал Ильназ Мухамедзянов
Редакция сайта ТАСС
09:00

Эдуард Латыпов

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Эдуард Латыпов занял первое место по итогам индивидуальной гонки в рамках "Ижевской винтовки", первого этапа чемпионата России по биатлону.

Латыпов преодолел дистанцию за 54 минуты 3,5 секунды, допустив один промах. Вторым стал Александр Корнев (отставание 1 минута 28,7 секунды; 2 промаха), третьим стал Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4; 2).

Позднее в четверг пройдет женская индивидуальная гонка. "Ижевская винтовка" завершится 11 января. 

Биатлон