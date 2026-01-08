Биатлонист Латыпов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

Второе место занял Александр Корнев, третьим стал Ильназ Мухамедзянов

Эдуард Латыпов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 8 января. Эдуард Латыпов занял первое место по итогам индивидуальной гонки в рамках "Ижевской винтовки", первого этапа чемпионата России по биатлону.

Латыпов преодолел дистанцию за 54 минуты 3,5 секунды, допустив один промах. Вторым стал Александр Корнев (отставание 1 минута 28,7 секунды; 2 промаха), третьим стал Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4; 2).

Позднее в четверг пройдет женская индивидуальная гонка. "Ижевская винтовка" завершится 11 января.