Сын Овечкина впервые сыграл на льду арены "Вашингтона"

Он вышел на лед под восьмым номером

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Сын российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Сергей сыграл в хоккей на льду домашней арены столичного клуба в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом".

Мероприятие для детей Mites on ice прошло в перерыве после первого периода. Овечкин наблюдал за игрой сына со скамейки вместе с одноклубниками Джоном Карлсоном и Диланом Строумом. 7-летний Сергей Овечкин вышел на лед под восьмым номером, в гетрах московского "Динамо". Овечкин-младший не отметился результативными действиями.

Матч "Вашингтон" - "Даллас" завершился со счетом 1:4, единственную шайбу столичной команды забросил Овечкин.