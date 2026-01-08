Журова: организаторы соревнований должны иметь гарантию на въезд атлетов

Ранее Польшу лишили права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России

Светлана Журова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы турниров в будущем должны обязательно иметь гарантию от правительства стран на въезд всех спортсменов, участвующих в соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщил ТАСС, Польшу лишили права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Белоруссии.

"В таком случае в будущем надо поменять свои регламенты и при подаче заявки предоставлять гарантийное письмо. В нем должно быть прописано, что, несмотря на политическую ситуацию, на то, что происходит в стране, если там только не форс-мажор у них самих, в этих странах не могут не пускать спортсменов ни по каким причинам. В противном случае не проводите соревнования", - сказала Журова.

"Иначе будет такая вакханалия, перенос соревнований в другую страну - это целая история. Нужно получать гарантию от правительства, как это делается на Олимпиаду", - пояснила она.

Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов в возрасте до 23 лет с 23 по 30 сентября должен был принимать польский Люблин. Однако из-за отказа принимающей страны предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из России и Белоруссии исполком Европейской федерации тяжелой атлетики принял решение лишить Польшу права проведения этого турнира, который теперь примет у себя в октябре Албания.