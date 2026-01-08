Хачанов проиграл 285-й ракетке мира во втором круге турнира ATP в Гонконге

Карен Хачанов © Lintao Zhang/ Getty Images

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл представителю США Майклу Ммо в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в пользу американца. В четвертьфинале Мо, располагающийся на 285-м месте в рейтинге ATP, встретится с соотечественником Маркосом Гироном.

29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 января. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывал Андрей Рублев (2024), в парном - Андрей Ольховский (1996).