Журова считает бесполезными призывы украинцев о недопуске россиян до турниров

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Призывы украинских чиновников не допускать российских спортсменов до международных соревнований не имеют никакого смысла и перспектив. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Эти призывы просто бессмысленны, - сказала Журова. - Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, они пишут кляузы. Но мировой спорт же возвращается на круги своя, наших спортсменов допускают по многим направлениям. Поэтому такие призывы просто не имеют смысла".

В декабре исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до участия в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.