Журова считает бесполезными призывы украинцев о недопуске россиян до турниров
Редакция сайта ТАСС
09:50
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Призывы украинских чиновников не допускать российских спортсменов до международных соревнований не имеют никакого смысла и перспектив. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
"Эти призывы просто бессмысленны, - сказала Журова. - Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, они пишут кляузы. Но мировой спорт же возвращается на круги своя, наших спортсменов допускают по многим направлениям. Поэтому такие призывы просто не имеют смысла".
В декабре исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до участия в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.