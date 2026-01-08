Олимпийского чемпиона Евтушенко кремируют, его прах привезут в Россию

Двукратный олимпийский чемпион умер на 92-году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Christian Petersen/ Getty Images

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тело главного тренера мужской сборной СССР по гандболу Анатолия Евтушенко, приводившего ее к победам на Олимпиадах в 1976 и 1988 годах, кремируют в Австрии, его прах будет перевезен в Россию. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России.

В среду стало известно, что Евтушенко скончался на 92-м году жизни.

"Тело кремируют в Австрии, затем дочь перевезет урну с прахом в Россию", - сообщил собеседник агентства.

Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ, под его руководством эта команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее Евтушенко возглавил студенческую сборную СССР, а затем и взрослую национальную команду, с которой завоевал золото Олимпиад в 1976 и 1988 годах, становился серебряным олимпийским призером (1980), побеждал на чемпионате мира (1982) и дважды завоевывал серебряные медали турнира (1978, 1990).

Позднее он возглавлял сборную Кувейта, которую привел к золотым наградам чемпионата Азии. Работал в немецком клубе "Мильберстхофен", став серебряным призером чемпионата страны. Также возглавлял женскую сборную Австрии и австрийский клуб "Хипо".