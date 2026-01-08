Пять стран обжаловали в CAS решение FIDE снять санкции со сборных России

Апеллянты утверждают, что резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями

ТАСС, 8 января. Национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции со сборных России. Об этом сообщила пресс-служба эстонской организации.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось 14 декабря в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Апеллянты утверждают, что оспариваемые резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями, включая нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. В связи с этим они намерены добиться независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом процедуры принятия решений генеральной ассамблеи. Также федерации отмечают, что резолюции были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.