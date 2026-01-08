Шишкарев назвал Евтушенко глыбой в профессии гандбольного тренера

В среду стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по гандболу умер на 92-м году жизни

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Анатолий Евтушенко, приводивший мужскую сборную СССР по гандболу к победам на двух Олимпиадах, был глыбой в тренерской профессии. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Евтушенко скончался на 92-м году жизни. В федерации сообщили, что он будет кремирован в Австрии, потом его дочь перевезет урну с прахом в Россию.

"Новость о кончине Анатолия Николаевича Евтушенко мы получили прямо в ходе рождественского международного турнира "Кубок дружбы" и перед финальной игрой между сборными России и Белоруссии на арене почтили память мэтра минутой молчания. Я был с ним знаком, помогал ему, мы встречались в Вене, Москве, обсуждали состояние дел в российском и мировом гандболе, - сказал Шишкарев. - Евтушенко - не просто легенда тренерского цеха, это настоящая глыба в профессии. Его достижения говорят сами за себя. Сборной СССР он руководил более 20 лет и за это время трижды выводил ее в олимпийские финалы, два из которых завершились победами".

"Кроме того, успешно работал в Германии, Австрии, Кувейте. Во время наших бесед чувствовалось, насколько глубоко он погружен в гандбол и как четко анализирует те или иные ситуации. Возможно, современные гандболисты и поклонники спорта не столь хорошо знают и помнят Анатолия Николаевича, так как он работал в семидесятых-девяностых годах прошлого века. Но в гандбольной истории нашей страны Евтушенко навсегда останется как один самых значимых и успешных отечественных тренеров", - добавил Шишкарев.

Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ, под руководством этого тренера команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее Евтушенко возглавил студенческую сборную СССР, а затем и взрослую национальную команду, с которой завоевал золото Олимпиад в 1976 и 1988 годах, становился серебряным олимпийским призером (1980), побеждал на чемпионате мира (1982) и дважды завоевывал серебряные медали турнира (1978, 1990).