Романо: "Зенит" согласовал переход футболиста Жерсона в "Крузейро"

По информации источника, сумма сделки составила €27 млн

Жерсон © Mike Kireev via Reuters Connect

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" и бразильский "Крузейро" согласовали детали перехода футболиста Жерсона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

По информации источника, "Зенит" получил за полузащитника €27 млн. Еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее журналист журналист Дан Абреу сообщил, что "Зенит" отклонил предложение от "Крузейро" по покупке Жерсона в размере €27 млн, потребовав €30 млн. При этом, по информации журналиста Экрема Конура, бразильский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником.

Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" летом 2025 года из бразильского "Фламенго". Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за "Зенит" 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.