Сидоренко рассказал о волнении на турнирах World Table Tennis

По словам теннисиста, на него давит ответственность перед страной

Редакция сайта ТАСС

Владимир Сидоренко © ddp/ Revierfoto via Reuters Connect

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Первая ракетка России Владимир Сидоренко чувствует волнение на международных турнирах под эгидой World Table Tennis (WTT). Об этом он рассказал ТАСС.

В этом году Сидоренко стал победителем Всемирной летней универсиады, а также турнира в Стамбуле. На крупном турнире в Омане он стал бронзовым призером. Благодаря этим результатам он поднялся на 59-е место в мировом рейтинге.

"Да, сейчас я уже занял 59-е место в мировом рейтинге. Пока радоваться нечему, это только начало. Нужно работать дальше и показывать результаты. Конечно, у меня есть волнение, я почти четыре года не играл на турнирах WTT, только смотрел матчи", - сказал Сидоренко.

"Есть волнение и понимание того, что нас всего четыре девочки и четыре мальчика, кто ездит на турниры, на нас смотрит вся страна, и это добавляет давления. Мы пытаемся с этим справиться, где-то получается, где-то нет. Турниров очень много, нам надо адаптироваться и надеюсь, что мы будем выигрывать", - добавил собеседник агентства.