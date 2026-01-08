"Северсталь" в третий раз за сезон обыграла минское "Динамо" в КХЛ

Встреча в Череповце завершались со счетом 4:3

ТАСС, 8 января. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 победила минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 536 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов (17-я минута), Николай Чебыкин (31), Адам Лишка (43) и Давид Думбадзе (48). У проигравших отличились Вадим Мороз (31, 35) и Сергей Кузнецов (39).

Команды провели между собой четвертый матч в нынешнем сезоне. Для "Северстали" это третья победа над соперником подряд: в октябре она обыграла его на выезде (5:2), в ноябре - на своем льду (4:2). Минский клуб в сентябре переиграл "Северсталь" в родных стенах (4:2).

"Северсталь" занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. "Динамо" располагается на 3-й позиции с 57 очками после 42 игр. В следующем матче "Северсталь" примет нижегородское "Торпедо" 10 января, "Динамо" 12 января на своем льду сыграет против "Адмирала" из Владивостока.

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" в гостях переиграл новосибирскую "Сибирь" (3:2 ОТ), нижнекамский "Нефтехимик" дома справился с "Адмиралом" (3:2 Б), казанский "Ак Барс" при своих болельщиках оказался сильнее казахстанского "Барыса" (3:1).