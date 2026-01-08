Филатов связал подачу иска в CAS рядом стран с боязнью триумфа россиян

Ранее национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию CAS на решение FIDE полностью снять санкции со сборных России

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Недружественные страны опасаются триумфа российских шахматистов в 2026 году, поэтому подают апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в CAS на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции со сборных России.

"Я не удивлен, что триумф российских команд прошлого года вызвал такую реакцию спортивных федераций недружественных стран. Только таким недобросовестным способом эти околошахматные деятели надеются остановить победы российских шахматистов в 2026 году", - сказал Филатов.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось 14 декабря в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Апеллянты утверждают, что оспариваемые резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями, включая нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. В связи с этим они намерены добиться независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом процедуры принятия решений генеральной ассамблеи. Также федерации отмечают, что резолюции были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.