Журова рассказала, как FIDE может отреагировать на апелляцию стран в CAS

По мнению олимпийской чемпионки и депутата Госдумы, FIDE может доработать свое решение по российской команде

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная шахматной федерация (FIDE) после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) ряда национальных ассоциаций может доработать свое решение с соблюдением всех юридических формальностей. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

Национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в CAS на решение FIDE во время генассамблеи 14 декабря полностью снять санкции со сборных России.

"Возможно, есть ошибки в формулировки решения FIDE, и они углядел нарушение в регламенте работы федерации. В CAS могут принять решение, потому FIDE там изменит и примет его вновь, соблюдя уже все юридически", - сказала Журова.

"В арбитраже не думали, что у них будет столько работы. И еще они практически всегда бывают ангажированы. Любое решение, связанное с Россией, будет политическим. И им надо попытаться быть над этой схваткой", - добавила она.

Подавшие апелляцию утверждают, что оспариваемые резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями, включая нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. В связи с этим они намерены добиться независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом процедуры принятия решений генеральной ассамблеи. Также федерации отмечают, что резолюции были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.