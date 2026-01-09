Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

"Рейнджерс" на своем льду уступили со счетом 2:5

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Gregory Shamus/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Баффало". В составе победителей шайбы забросили Джошуа Доан (5-я минута), Алекс Так (27), Джейсон Цукер (33), Маттиас Самуэльссон (55) и Райан Маклауд (59). У проигравших отличились Мика Зибанежад (30) и Винсент Трочек (41).

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. Всего в активе 34-летнего форварда 48 очков (16 шайб + 32 передачи) в 44 играх текущего сезона.

"Баффало" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 42 матчах. "Рейнджерс" идут на седьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 46 очков после 45 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" 10 января в гостях сыграют с "Бостоном", "Баффало" в ночь на 11 января по московскому времени на своем льду встретится с "Анахаймом".