Форвард "Эдмонтона" Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ с "Виннипегом"

"Эдмонтон" одержал гостевую победу со счетом 4:3

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © AP Photo/ Maddy Grassy

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Российский форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Эдмонтона". В составе победителей шайбы забросили Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49) и Эван Бушар (51). У проигравших отличились Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19) и Джош Моррисси (19).

Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне, также в активе 24-летнего форварда 9 передач в 44 матчах. Макдэвид к заброшенной шайбе добавил передачу, канадский форвард набирает очки в 17 играх подряд. Всего на его счету теперь 77 очков (29 шайб + 47 передач) после 44 встреч.

"Эдмонтон" занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 50 очков в 44 матчах. "Виннипег" идет на восьмой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе 35 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 11 января примет "Лос-Анджелес". "Виннипег" на своем льду сыграет с "Лос-Анджелесом" днем ранее.