Кросби обошел Гретцки по количеству голевых передач за один клуб НХЛ

Рекордсменом по этому показателю является Рэй Бурк

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби достиг отметки в 1 087 результативных передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на второе место по числу ассистов за один клуб, опередив канадца Уэйна Гретцки.

Данное достижение покорилось Кросби в домашнем матче против "Нью-Джерси" (4:1), по ходу которого он дважды выступил в качестве ассистента. Рекордсменом по числу результативных передач за одну франшизу в НХЛ является канадец Рэй Бурк (1 111).

Кросби занимает восьмое место в списке лучших ассистентов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Гретцки (1 963), на седьмой позиции располагается бывший форвард сборной Канады Джо Торнтон (1 109).