Нападающий "Коламбуса" Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

Он поразил ворота "Вегаса"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Вегаса". В составе победителей шайбы забросили Райлли Смит (13-я и 26-я минута), Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У проигравших отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и Марченко (55).

Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 19 передач в 39 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов отметился передачей, он набрал 17 очков (5 шайб + 12 передач) в 43 встречах. В составе "Вегаса" результативный пас отдал форвард Иван Барбашев, на счету которого теперь 31 очко (12 + 19) в 42 матчах.

"Коламбус" набрал 43 очка в 43 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Вегас" лидирует в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 50 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Вегас" 11 января примет "Сент-Луис", "Коламбус" в этот же день на выезде встретится с "Колорадо".

В другом матче дня "Каролина" дома переиграла "Анахайм" со счетом 5:2, в составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Александр Никишин.