Майгуров отметил, что российские биатлонисты не имеют проблем с экипировкой

Российские атлеты отстранены от международных соревнований с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты имеют все необходимое для проведения тренировочного и соревновательного процессов. Об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Если говорить об инвентаре и оборудовании, то у нас сейчас все есть. Иногда возникают сложности с патронами из-за логистики, потому что из Европы сейчас не все быстро приезжает. Нет такого, что мы что-то останавливаем, потому что чего-то не хватает", - сказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.