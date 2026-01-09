Фигурист Малинин показал результат выше мирового рекорда в короткой программе

За прокат короткой программы на чемпионате США спортсмен получил 115,10 балла

Редакция сайта ТАСС

Илья Малинин © AP Photo/ Stephanie Scarbrough

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США, показав баллы выше мирового рекорда.

По итогам проката Малинин получил 115,10 балла, что превышает мировой рекорд, установленный американцем Натаном Ченом на Олимпиаде в Пекине (113,97). Вторым стал Томоки Хиватаси (89,26), третьим - Джейсон Браун (88,49). Результаты на чемпионате США не ратифицируются Международным союзом конькобежцев, поэтому достижение Малинина не станет мировым рекордом.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Позднее фигурист выиграл международный финал Гран-при в Японии с мировым рекордом за произвольную программу - 238,24 балла, исполнив семь четверных прыжков.