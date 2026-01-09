Фигурист Бабаев-Смирнов рассказал, почему у него двойная фамилия

Его родителям фамилии по отдельности не очень нравились

Тимур Бабаев-Смирнов и Варвара Жданова © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Родители фигуриста Тимура Бабаева-Смирнова взяли двойную фамилию, там как по отдельности они им не нравились. Об этом ТАСС рассказал Бабаев-Смирнов.

"Бабаев - это фамилия папы, Смирнова - мамы. Когда они расписывались, им по отдельности фамилии не очень нравились, - рассказал Бабаев-Смирнов. - Мама не очень хотела брать фамилию Бабаев. И они посовещались, решили покреативить и взяли себе двойную фамилию. Потом родился я, и у меня тоже двойная фамилия. Раньше я очень часто слышал шутку о том, что у моих детей будет тройная фамилия. Первые разы мне было смешно, сейчас уже приелось".

23-летний Бабаев-Смирнов выступает в танцах на льду с Варварой Ждановой. Они заняли восьмое место на чемпионате России, который проходил 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.